Maciej Kulpa z Broniszewa reaktywował chodzenie z kozą w Służewie. To najmłodsza ekipa w powiecie [zdjęcia]

Maciek to rezolutny uczeń czwartej klasy służewskiej podstawówki. - Wszystko przez biedę – zaczyna opowiadać Maciek. - Panowie zaczęli chodzić z kozą, bo w domach nie było jedzenia. Dawniej do koszyka mieszkańcy wkładali jajka, kiełbasy, co było w domu i czym można się podzielić.

Maciej Kulpa z Broniszewa od ponad siedmiu lat interesuje się kujawskim zwyczajem końca karnawału. Pierwszych przebierańców zobaczył w przedszkolu, gdy miał niespełna cztery lata. - Tłumaczyłam mu, że może przyjść do nich koza, żeby się nie bał, bo to tylko przebrani panowie. On jednak wrócił zachwycony przebierańcami. Cały czas chciał oglądać filmiki z kozą i na przemian słuchał pani z muzeum, która opowiadała o zapustach i kozie - tłumaczy pani Magdalena, mama 11-latka.