Spotkanie z Tadeuszem Adamcem, autorem albumu "Aleksandrów osobisty" [zdjęcia]

Na podstawie kolekcji zdjęć i historii opowiedzianych przez pana Tadeusza Adamca powstała wyjątkowa publikacja pod redakcją Michała Wiśniewskiego, dokumentująca życie Aleksandrowie Kujawskim w okresie ostatnich 100 lat.

W albumie "Aleksandrów osobisty" można znaleźć nie tylko zdjęcia miasta, rodzinne fotografia pana Tadeusza, ale także fotografie, które po raz pierwszy zostały opublikowane. Wstęp to wywiad z autorem, który opowiada o dzieciństwie, pierwszej pracy na kolei, swoje żonie, ale także o mieście, do którego trafił przez przypadek. Wojenna zawierucha sprawiła, że przeprowadził się w okolice Sompolna, a później do siostry do Aleksandrowa Kujawskiego.

Miasto pokochał, bo przecież mało takich, pełnych uroku i magii miejsc.