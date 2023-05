Wesoła nutka 2023 w nowym kinie w Aleksandrowie Kujawskim. To już 24. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej [zdjęcia]

Organizatorem i pomysłodawcą festiwalu jest Komenda Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim.

- Jest wiele festiwali, ale tylko ten promuje piosenkę harcerską i turystyczną. Pamiętam pierwsze edycje, które odbywały się w starej sali widowskowej w MCK. Po wielu latach przerwy wrócili do tu, do nowoczesnego wnętrza. To nie tylko okazja do rozpowszechania takich pisoenek, ale także do pokazania talentów młodych wykonawców z całego województwa - powiedziała Anita Rybczyńska z aleksandrowskiej Komendy Hufca ZHP.

W tym roku, w nowej sali widowiskowej w Aleksandrowie Kujawski, zaprezentowało się aż 69 uczestników. To przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj, Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku, Szkoły Podstawowej w Niszczewach, Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, Szkoły Podstawowej w Choceniu, Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, Szkoły Podstawowej w Raciążku i Szkoły Podstawowej w Topólce.