Łazieniec Stachury stał się galerią sztuki. 200 zdjęć na płotach [zdjęcia]

A podczas spaceru z domu Stachury do świetlicy można było zobaczyć różne prace, ale także poznać ich twórców. - Prezentowana na płotach tematyka to fotoreportaż, człowiek, podwodne rafy koralowe, fauna i flora, kobieta, historyczna rzeczka Tążyna, polskie góry, krajobraz Łazieńca. Pragniemy poprzez wystawę zachęcić do podróżowania, nurkowania, filmowania i fotografowania w różnej formie i perspektywie - dodaje pani Marzena.

Wystawę w Łazieńcu można oglądać do listopada. Są plany, że będzie to sztuka wędrowna i zdjęcia pojadą do innego zakątka Polski, by tam promować Łazieniec i twórczość Edwarda Stachury.