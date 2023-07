Kolejna kontrola Ekoskład w Służewie. WIOŚ ujawnił nowe nieprawidłowości

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła kolejną kontrolę w służewskiej spółce Ekoskład. I tym razem zastrzeżeń było wiele. O wszystkich powiadomiony został marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, który ma nadzór nad spółką.

Ekoskład dostał wytyczne od WIOŚ. Inspektorzy ponownie zwrócili uwagę na uciążliwość odorową, która stwierdzana jest podczas każdej kontroli.

- Naruszenia, które powtórzyły się w odniesieniu do ostatniej przeprowadzonej kontroli to: prowadzenie gospodarki odpadami w sposób powodujący występowanie uciążliwości zapachowej poza terenem składowiska, eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego poprzez magazynowanie odpadów w miejscach niewyposażonych w system odprowadzania odcieków

– wymienia Małgorzata Saługa, kierownik delegatury WIOŚ we Włocławku - Nowymi naruszeniami było niewykonanie podczas rekultywacji kwatery nr I, warstwy uszczelniającej o grubości 0,4 m oraz warstwy glebotwórczej o grubości 1,0 m oraz brak przekazania kalkulacji kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania na 2023 r. do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.