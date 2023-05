Zakopane śmieci i części pojazdów na działce w powiecie lipnowskim. Będzie milionowa kara [zdjęcia] Ewelina Fuminkowska

Inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej delegatury WIOŚ we Włocławku ujawnili zakopane odpady na terenie prywatnej posesji w powiecie lipnowskim. Właściciel przyznał się do winy, czeka go nawet 1 mln zł kary.