Tłumy na basenach letnich w Ciechocinku. Kompleks wodny w uzdrowisku cieszy się zainteresowaniem. Zdjęcia i wideo z 15 lipca

W sobotę, 15 lipca, termometry pokazywały nawet 38 stopni Celsjusza. Mieszkańcy regionu szukali ochłody. Tłumy postanowił odwiedzić nadwiślańskie uzdrowisko i skorzystać z kompleksu wodnego przy ul. Staszica. Tam atrakcji nie brakuje.

W ubiegłą niedzielę, 9 lipca, ponad 2000 osób kupiło bilety, tylko 20 proc. to mieszkańcy Ciechocinka.

- To atrakcja na skalę województwa, a nawet kraju. Po dzisiejszych tłumach widać, że takie miejsce było potrzebne. To na pewno nie były zmarnowane pieniądze. Budowa kompleksu podzielona była na trzy etapy i pochłonęła blisko 12 mln zł - tłumaczy Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.

To trzeci co do wielkości tego typu obiekt w Polsce. Inwestycja w 2022 roku zdobyła nagrodę „Najlepszy Produkt Turystyczny”. Turyści uważają, że to była zasłużona nagroda.