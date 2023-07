Mieszkaniec Stawek stracił pracę przez operatora sieci komórkowej. Dostał ten sam numer, co inny użytkownik

Pan Mateusz ze Stawek (powiat aleksandrowski) otrzymał ten sam numer telefonu, który miał mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Ogromny błąd operatora sieci komórkowej kosztował obu panów wiele nerwów i pieniędzy.

Wszystko zaczęło się po koniec maja. Młody mieszkaniec Stawek (gmina Aleksandrów Kujawski) postanowił wziąć telefon na abonament w sieci Plus. W jednym z toruńskich salonów wybrał model telefonu, a pracownik wydał kartę z numerem. - Zapłaciłem 699 zł i opłatę aktywacyjną 40 zł - tłumaczy pan Mateusz. - Resztę miałem ustaloną razem z miesięcznym abonamentem.

Telefon został uruchomiony po kilku dniach i już zaczęły się pierwsze problemu.

- Nie mogłem założyć whatsapp i kilku innych aplikacji. Problemy pojawiły się też przy bankowości elektronicznej. Nawet zwykły przelew na telefon nie dochodził - opowiada pan Mateusz. Mieszkaniec Stawek bez problemu mógł jedynie dzwonić pod inne numery i częściowo korzystać z internetu. - Mój numer miała rodzina i nowy szef w Wielkiej Brytanii. Czekałem na telefon od niego, ale myślałem, że mamy już wszystko ustalone

Problemy z połączeniem telefonicznym z panem Mateusz pojawił się w połowie czerwca. - Syn z narzeczoną i młodszą córką pojechali na zakupy do Torunia. Chciałam mu przekazać kilka informacji i wybrałam nowy numer telefonu - opowiada matka chłopaka. - Odebrał jakiś mężczyzna. Spojrzałam na telefon, przeprosiłam i zaczęłam wybierać numer. Sytuacja się powtarzała. Okazało się, że mieszkaniec województwa świętokrzyskiego ma ten sam numer telefonu. Pan Mateusz od razu poszedł punktu sieci Plus.

- Zostałem wyśmiany, pani potraktowała mnie jak kretyna, wręcz krzyczała, że to niemożliwe. Nawet nie chciała dzwonić pod wskazany numer. Pojechałem do kolejnego punktu. Tam pracownik wybrał mój numer telefonu, ale nie było połączenia. Złożyłem reklamację i czekałam.

Trwa głosowanie... Czy w szkołach powinien obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych? Nie mam zdania Nie Tak

Wcześniej chłopak otrzymywał dziwne wiadomości dotyczące pracy w firmie transportowej, innym razem ktoś prosił o wolne. Większość wiadomości i połączeń do pana Mateusza odbierał mieszkaniec innego województwa. - Gdy szukałem pomocy, wszędzie dostawałem informację, że to niemożliwe. Straciłem bilety do Wielkiej Brytanii, bo musiałem zostać w kraju i odkręcać błąd sieci, straciłem ubezpieczenie w tamtym kraju oraz pracę - wymienia. - Szef z Anglii nie mógł się do mnie dodzwonić i mnie zwolnił.

Jak się okazało, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego kilka lat wcześniej używał tego numeru w sieci Plus, po kilku latach przeszedł do innej sieci. - I ja miałem problemy i ten pan. Ubiegałem się o odszkodowanie i dostałem 137,66 zł, to nawet nie jeden dzień pracy. Arkadiusz Majewski z działu komunikacji korporacyjnej Polkomtel odpisał nam: - Klient złożył reklamację, która została rozpatrzona, a decyzję podjęto w oparciu o analizę okoliczności sprawy. W sytuacjach, gdy reklamacja jest uzasadniona, operator ponosi z tego tytułu odpowiedzialność na zasadzie ustawy Prawo Telekomunikacyjne i właściwego Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Tak też było w omawianym przypadku i dlatego anulowane zostały opłaty abonamentowe za okres niemożności korzystania z usług, klient otrzymał odszkodowanie zgodnie z obowiązującym Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych i został przeproszony za sytuację, która go spotkała, a numer telefonu został bezpłatnie wymieniony na tzw. „złoty”. Wszystkie te informacje klient otrzymał w stosownym piśmie rozpatrującym złożoną reklamację oraz został poinformowany o przysługujących mu dalszych uprawnieniach, w tym możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN