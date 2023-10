Mieszkańcy Bądkowa obawiają się o swoje zdrowie. Co dzieje się w niewielkiej firmie?

Wszystko zaczęło się od wycieku kwasu solnego w lipcu 2022 roku na terenie bądkowskiej firmy. W środku nocy mieszkańców zbudziło pukanie policjantów do drzwi: „Proszę zamknąć okna i nie wychodzić z domu”. Słyszeli od mundurowych.

- Bałam się bardzo, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam tylko dym z pobliskiej firmy. Rano nikt nie odbierał telefonów, nie udzielał nam informacji. Nie wiedzieliśmy, czy już możemy spokojnie wyjść – mówią.

- Wyjazd był zatarasowany przez strażackie wozy, nie moglibyśmy nawet uciec- mówi inna mieszkanka.

Dwie osoby, które mieszkają najbliżej, trafiły do szpitala. Miały poparzenia dróg oddechowych! To przelało czarę goryczy.

- Nie to było najgorsze, ale fakt, jak potraktowali nas właściciele firmy. To osoby z zewnątrz, które zaczęły zastraszać nas i grozić karami – tłumaczą.

Co było powodem rozszczelnienia jednego ze zbiorników nie wiadomo.