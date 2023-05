Jest nowa prezes Ekoskładu w Służewie. To Karolina Małecka, była inspektor WIOŚ

Przewodniczący rady nadzorczej nie ukrywa, że spółka boryka się z problemami. - To problemu z zarzutami, które ciążą na wcześniejszym zarządzie i finansowe, zmieniliśmy głównego księgowego. Jest również kwestia odpadów na magazynie, chcemy jak najszybciej z nich zejść do minimum. Mamy także duże plany inwestycyjne – wyjaśnił.

Nowa prezes Karolina Małecka traktuje to jako wyzwanie. Pracę zaczęła od zapoznania się z dokumentami.

- Ważne jest dla mnie to, by wpływ instalacji na mieszkańców i środowisko był bardzo mały. Instalacja istnieje dla nich, dzięki niej mieszkańcy mogą płacić mniejsze podatki za wywóz nieczystości. Od 2006 roku byłam inspektorem w WIOŚ, to jest mocno we mnie zakorzenione, dlatego chcę, by wszystko było zgodnie z decyzjami – wyjaśniła.