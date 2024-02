Koza Broniszewo odwiedziła domy w Służewie. Najmłodsza koza w regionie. Zdjęcia i wideo

Maciek to także członek OSP w Służewie. W tym roku do chodzenia z kozą namówił także członków orkiestry, dzięki temu była muza na żywo.

Maciej Kulpa Broniszewa ma 12-lat, od sześciu lat organizuje najmłodszą kozę w regionie. Jest ogromnym pasjonatem kujawskiego zwyczaju, który kończy karnawał. Sam przygotowuje stroje i zachęca kolegów do wspólnej zabawy.

Zdjęcia z Kozy Broniszewo 2024:

„Chodzenie z kozą” związane jest z kujawskim zapustami, czyli czasem przypadającym na koniec karnawału, od tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. To zwyczaj spotykany na Kujawach. Maszkary odwiedzają domy i kolędują, a odwiedziny kozy mają zapewnić szczęście i przynieść obfite plony.

Koza to najważniejszy element dziedzictwa niematerialnego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2020 roku jest na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.