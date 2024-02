Koza Wólka już przygotowana. Kolorowy korowód wyjedzie na ulice. Zdjęcia

Diabeł, Żyd, Siora - kujawskie maszkary

Przygotowania trwają już dwa miesiące. Wcześniej panowie chodzą po sklepach z używaną odzieżą i szukają ubrań do przerobienia. Zamówili ponad 200 sztuk bibuły, by korowód był kolorowy. W końcu Koza z Wólki słynie z najpiękniejszych strojów.

- Wstążki muszą zostać na krzakach, przy domach, by pokazać, że koza tu była. Wcześniej ktoś wchodził do domu i rozrzucał sieczkę, by domownicy mieli co robić – uśmiechają się panowie.