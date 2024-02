Wybory samorządowe 2024. Arkadiusz Gralak ponownie ubiega się fotel burmistrza

Przez ostatnie, prawie cztery lata, Aleksandrów Kujawski się zmienił. Zainwestowaliśmy w tym czasie prawie 56 mln złotych, z czego blisko 35 mln pochodziło ze źródeł zewnętrznych. Inwestowaliśmy w drogi, chodniki, kulturę, budownictwo komunalne i społeczne. Skupiliśmy naszą uwagę na miejscach, o których mówiło się przez lata, że trzeba coś z tym zrobić, bądź na obszarach, które wymagały natychmiastowego działania. Przy tym braliśmy również pod uwagę możliwości sfinansowania tych przedsięwzięć ze środków zewnętrznych. I tak wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy 11 km dróg, chodników, oddaliśmy do użytku (po 20 latach) salę widowiskowo – kinową w MCK, wybudowaliśmy pierwszy od kilkunastu lat budynek komunalny, oddaliśmy do użytku kolejny w zasobach ATBS budynek wielorodzinny (32 mieszkania), rozpoczynamy budowę budynku (33 mieszkania) w ramach SIM KZN-Toruński Sp. z o.o., rozpoczęliśmy rozbudowę monitoringu, przywróciliśmy do realizacji Aleksandrowski Budżet Obywatelski, po latach wróciła do naszej samorządowej rzeczywistości Młodzieżowa Rada Miejska, powołana została również Miejska Rada Seniorów . Zainstalowaliśmy nowe wiaty przystankowe oraz wybudowaliśmy jezdnię z parkingiem przy dworcu. Rozpoczęliśmy wreszcie remonty obiektów sportowych na terenie miasta. Zabraliśmy się również za remonty budynków komunalnych, zarówno mieszkalnych, jak i budynków z lokalami użytkowymi. Cały czas gonimy normalność. Wiele z podjętych przez nas działań wywoływało dużo emocji, więcej pozytywnych niż negatywnych. Jeszcze sporo wyzwań przed nami.

Pani Redaktor! Jest ich bardzo dużo. Żeby tylko starczyło czasu na zrealizowanie tych wszystkich planów. Priorytetem będzie ostateczne znalezienie silnego partnera do wykonania remontu budynku dworca kolejowego. Jeśli nie pomogą instytucje rządowe, to zrealizujemy alternatywny pomysł. Na razie szczegółów zdradzał nie będę, ponieważ podmiot, z którym prowadzimy rozmowy, prosił o dyskrecję. Po ostatecznym przejęciu działek potocznie zwanych Manhattanem, od PKP będziemy chcieli zagospodarować ten teren i przywrócić jego dawną formułę w jak najbardziej estetycznej formie – czyli wrócimy do formuły targowiska z ujednoliconymi straganami. Będzie też część parkingowa oraz wydzielona strefa, którą będzie częścią przyszłego przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Z pewnością skupimy się na budowaniu i remontowaniu kolejnych dróg w Aleksandrowie Kujawskim. Ulice: Wyspiańskiego (z pozwoleniem na budowę i miejscem na liście rezerwowej wśród zadań do dofinansowania), Kościelna (z dokumentacją), Szeroka, Spokojna, Salezjańska, Tęczowa, Promienna, Księżycowa, Szkolna, ulice przylegające do ulicy Długiej i wiele innych, których tutaj nie wymieniłem. Będą nowe chodniki, doświetlenie przejść dla pieszych, modernizacja oświetlenia ulicznego, remonty placówek oświatowych, budynków komunalnych, modernizacja ogródków jordanowskich i instalacja nowych. Będziemy kontynuować rozbudowę monitoringu miejskiego, ale również kontynuować będziemy tak sprawnie realizowany u nas program Czyste Powietrze. Będzie wreszcie zaproponowany miejski program KARTA SENIORA. Jest jeszcze wiele planowanych zamierzeń, ale w szczegółach pojawią się one w programie przedstawianym mieszkańcom.