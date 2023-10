Mistrzyni Polski w boksie z Ciechocinka. Julia wróciła z kolejnym sukcesem. Zdjęcia

Tytuł Mistrzyni Polski w boksie wraca do Ciechocinka! To zasługa Julii Jaskrowskiej, która boks trenuje od około 3 lat. To tegoroczna absolwentka Szkoły Podstawowej w Raciążku, obecnie uczennica Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Julia na Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Śremie wygrała cztery pojedynki, wszystkie pewnie i wysoko na punkty. - Najcięższą walkę toczyła jednak sama ze sobą, aby osiągnąć i utrzymać limit wagowy, za co wielkie brawa - tłumaczą trenerzy CKB Potężnie.

Mistrzyni Polski to również to także reprezentantka Polski na mistrzostwach Europy.