Dyskusja radnych była długa, ale czy owocna? Spierano się, kto ma większe uprawnienia do podjęcia stosownych kroków.

Jarosław Jucewicz, burmistrz nadwiślańskiego uzdrowiska, podkreślał, że to komisja rewizyjna może rozpatrzeć skargę pracowników MCK. - Pierw powinna być komisja skarg i petycji, następnie rewizyjna -mówił. - Zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Skierowałem pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, była także kontrola w placówce, gdzie zabezpieczyliśmy dokumenty, poprosiliśmy także o dowody i proponowaliśmy spotkanie dwóch stron.