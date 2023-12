Młodzi radni z Ciechocinka otrzymali zaświadczenia. Kto zasiądzie w Młodzieżowej Radzie Miasta Zdjęcia i wideo

Pomysł na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Ciechocinka powstał kilka lat temu. Z pomysłem do ówczesnego burmistrza, Leszka Dzierżewicza zwrócili się członkowie samorządu uczniowskiego ciechocińskiego liceum ogólnokształcącego.

- Śmierć poprzedniego burmistrza trochę przesunęła realizację pomysłu młodych osób z ciechocińskiego liceum - mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka. - Chcemy zaktywizować młodzież w życiu społecznym. Miasto słynie z kuracjuszy, mamy radę seniorów, wypadałoby aby młodzież też była odpowiednio reprezentowana.

We wtorek, 12 grudnia podczas Sesji Rady Miejskiej trzynaścioro radnych odebrało zaświadczenia o wyborze.

- Będą mogli opiniować budżet, zwracać się z różnymi pomysłami, a także startować do wojewódzkiej rady młodzieży. Będziemy czerpać z tego, co mają w głowach, po to, by młodzieży w Ciechocinku żyło się lepiej - dodał Jarosław Jucewicz.

Młodzi radni rzucają pomysłami jak z rękawa i chcą chętnie pracować na rzecz miasta. - Na pewno poprawa infrastruktury sportowej - mówi Aleksander Drużyński.