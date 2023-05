Bierzmowanie i msza w intencji Aleksandrowa Kujawskiego w parafii Przemienia Pańskiego [zdjęcia]

Słowo Boże wygłosił ks. biskup Krzysztof Wętkowski, który również był szafarzem bierzmowania. Młodzież swój sakrament poprzedziła systematyczną katechezą sakramentalną. Sakrament bierzmowania jest umocnieniem łaski chrztu świętego i to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

W niedzielę, 21 maja w parafii Przemienia Pańskiego podczas Mszy Świętej młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Eucharystia sprawowana była także w intencji miasta, przez wstawiennictwo patrona miasta bł. ks. Edwarda Grzymały.

Bł. Edward Grzymała od 2009, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, jest patronem Aleksandrowa Kujawskiego. Uroczystości związanych z ustanowieniem patrona odbyły się 15 maja 2011 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

Z miastem ks. Edward Grzymała jest bardzo związany, tu przebywał i został pojmany przez gestapo.

Na początku II wojny światowej ks. Edward na polecenie biskupa przeniósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie zamieszkał u sióstr służebniczek. 26 sierpnia 1940 został aresztowany przez gestapo i przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen (KL), a następnie do Dachau. 10 sierpnia 1942 roku zmarł.