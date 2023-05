Takie imprezy będą w 2023 w Ciechocinku. Kalendarz najciekawszych wydarzeń w uzdrowisku

W Ciechocinku nie można się nudzić. Kalendarz imprez na 2023 roku pęka w szach. Każdy wybierze coś dla siebie. Co dla mieszkańców i kuracjuszy przygotował urząd, Miejskie Centrum Kultury oraz inni organizatorzy ?

Warto zerknąć i tak zaplanować przyjazd do uzdrowiska, by skorzystać z bogatej oferty kulturalnej.

W 2023 rok, wzorem lat ubiegłych, sezon w uzdrowisku rozpocznie się od Ciechocińskiej Parady Majowej. To już 6. edycja imprezy, która przyciąga tysiące gości do nadwiślańskiego uzdrowiska. Tego dnia zostaną uroczyście oddane do użytku tężnie, które wcześniej przeszły gruntowny remont.