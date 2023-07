Więcej zieleni na rynku w Nieszawie. Trwa remont centrum miasteczka. Wideo i zdjęcia

Zobacz wideo, które wyświetla się w głównym zdjęciu.

To największa od lat inwestycja w Nieszawie. Ponad 9 mln zł miasto przeznaczy na remont rynku z przyległymi uliczkami wraz z przebudową infrastruktury podziemnej, z czego aż 6 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Resztę, ponad 3 mln zł na prace przekaże inwestor prywatny. To na jego prośbę na środku rynku stanie kapliczka Matki Boskiej Jazłowieckiej.