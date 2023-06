Tłumy na I Festiwalu "Muzyka Wisły" w Nieszawie. Polska muzyka przyciągnęła melomanów [zdjęcia, wideo]

- Zaczynam od opery Moniuszki, skoro jesteśmy na Wisłą, to musi być "Flis". Koncerty będą przerywane rozmowami ze znanymi gośćmi - dodał Aleksander Kamedulski.

Pani Marzena na festiwal przyjechała z rodziną z Ciechocinka. - Blisko, piękna pogoda i coś ciekawego. W uzdrowisku jest wiele festiwali, ale utwory polskie mnie przyciągnęły, to był strzał w dziesiątkę - dodała.

Pan Tomasz przyjechał z okolic Kowala. - Przeczytałem o festiwal w "Gazecie Pomorskiej". To okazja do spędzenia czasu z rodziną i posłuchania pięknej muzyki. Odbiór na żywo jest niesamowity, a piękna pogoda i krajobraz dodał uroku. Gdyby festiwal miał być w sali, to na pewno bym się nie wybrał - tłumaczy.

