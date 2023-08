Otwarcie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Szpitalu Kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim. Zdjęcia i wideo

- Oczywiście ta rozbudowa zakładu dotyczy również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Gabinety, które znajdują się na parterze, będą obsługiwały nie tylko pacjentów będących w leczeniu stacjonarnym, ale również pacjentów z zewnątrz, czyli poradnie specjalistyczne. Będzie poradnia psychogeriatryczna, leczenia zaburzeń pamięci, psychologiczna, stomatologiczna, ginekologiczna i wiele innych – wyjaśnia dr Wioleta Wojciechowa, dyrektor do spraw medycznych. - W rozbudowanym budynku na drugim i pierwszym piętrze jest baza pobytu stacjonarnej opieki długoterminowej, w tym wentylowanych mechanicznie. Parter to gabinety, a w piwnicy znajdować się będą również gabinety fizjoterapeutyczne i rehabilitacji.

- Jestem dumna, że na terenie naszego województwa poszerza się dostępność do opieki długoterminowej. Jest to niezbędna wsparcie i pomoc dla naszego społeczeństwa. Z jednej strony mówimy, że nasze społeczeństwo żyje dłużej i z tego się bardzo cieszymy. To są osiągnięcia medyczne wszystkich nauk medycznych, transplantologii, nauk technicznych. Mamy coraz więcej urządzeń, ale cóż by były warte te osiągnięcia, gdyby nie opieka długoterminowa? Ktoś dalej musi kontynuować te działania tak, żeby nasze społeczeństwo osiągało, jak najwyższym poziom jakości – powiedziała podczas otwarcia dr Mariola Rybka, Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.