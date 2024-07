W Łowiczku parafianie dziękowali za skończony remont kościoła i 21. rocznicę święceń proboszcza. Zdjęcia

- Po to dbamy o świątynie, po to je upiększamy, żeby mieć miejsce, w której doświadcza się tej nieśmiertelności - podkreślał biskup Krzysztof Wętkowski, odwołując się do słów z Księgi Mądrości: "Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności."