Ciechocinek na archiwalnych zdjęciach. Perła Kujaw w obiektywie

Ciechocinek - perła uzdrowisk na Kujawach

Ciechocinek, znany z unikalnych tężni solankowych i bogatej oferty zabiegowej, przyciąga rocznie setki tysięcy kuracjuszy i turystów z całego świata. Niepowtarzalny mikroklimat, zabytki oraz atrakcje dla rodzin sprawiają, że jest to idealne miejsce na odpoczynek i regenerację.

Już po wojnie małe miasteczko było oblegane przez kuracjuszy, zbudowano wiele sanatoriów, by pomieścić rosnącą liczbę gości.

Jak wyglądał Ciechocinek przed i po wojnie?

Warto zobaczyć zdjęcia Ciechocinka sprzed lat. Jak zmieniło się nadwiślańskie uzdrowisko? Co zostało z tamtych lat?

Bogate zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego pozwalają nam wrócić do lat minionych i porównać Ciechocinek.

Tężnie solankowe stanowią główną atrakcję Ciechocinka. To tutaj rozpoczyna się większość wycieczek po uzdrowisku. Tężnie, będące największą w Europie konstrukcją do odparowywania wody z solanki, oferują nie tylko piękne widoki, ale i zdrowotne właściwości. Grotę solankową w tężni nr 2, jedyną taką komorę w Europie, chętnie odwiedzają kuracjusze szukający ulgi w dolegliwościach. Solanka, niezbędna do funkcjonowania tężni, jest czerpana ze źródła nr 11, znanej jako fontanna „Grzybek”. Fontanna ta, położona niemal w centrum miasta, pełni również funkcję naturalnego inhalatorium, gdzie kuracjusze mogą wdychać powietrze bogate w cząsteczki jodu.