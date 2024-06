Powiatowy Rajd Rowerowy 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Ponad 600 cyklistów! Zdjęcia

To impreza, która przyciąga mieszkańców powiatu i województwa.

- Przyjechałam z Włocławka ze znajomymi. Byliśmy w ubiegłym roku i bardzo nam się podobało. To najlepsza rowerowa impreza w województwie - mówi pani Agnieszka.

- Chcemy pokazać nasz piękny powiat, małe i duże miejscowości. Dlatego każdego roku trasa jest inna - tłumaczy Lidia Tokarska, starosta aleksandrowski. - To także rajd integracyjny, który ma zjednoczyć mieszkańców, a także zachęcić rodziny do wspólnego, aktywnego spędzenia tego dnia.

To nie moja bajka.

Powiatowy Rajd Rowerowy 2023 z Aleksandrowa przez Ciechocinek do Nieszawy

- Jesteśmy całą rodziną już drugi raz. Jest wiatr, nie ma upału, pogoda idealna do jazdy rowerem. Mamy dodatkowe obciążenie, ale uwielbiamy jeździć na rowerze - tłumaczy rodzina z Aleksandrowa Kujawskiego.

Na start rowerem z Zakrzewa dojechał także wójt gminy Artur Nenczak z innymi mieszkańcami. Byli także miłośnicy rowerów z Torunia. - To już impreza wojewódzka. Nie mogło mnie tu zabraknąć. Do 27 km z trasy doliczam jeszcze swoje z i do Torunia. Inaczej jeździłbym sam, a tak z innymi będę świetnie bawił - powiedział przed startem mieszkaniec grodu Kopernika.