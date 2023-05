Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Aleksandrów Kujawski, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Przegląd tygodnia: Aleksandrów Kujawski, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Tak było w Venus Planet.

W naszej galerii przedstawiamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał na swojej stronie internetowej kolejne komunikaty dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Jeśli masz je w swoim domu, to zwróć do sklepu. Niektóre towary nie nadają się do spożycia.

Park Podolski został założony w 1970 roku w dzielnicy Widzew w Łodzi. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstały tam tężnie solankowe, które działaniem i wyglądem, zbliżone są do tych z Ciechocinka.