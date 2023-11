Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Aleksandrów Kujawski, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Aleksandrowa Kujawskiego

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawski złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte do grona uczniów. Wcześniej udowodniły, że przez te dwa miesiące już bardzo dużo się nauczyły.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Aleksandrowie Kujawskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To już czwarty zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Swoje wiersze zaprezentowało w sali Edwarda Stachury ponad 40 osób z całego województwa.

Mieszkanka Służewa Halina Andruszewska dołączyła do grona stuletnich mieszkańców naszego regionu i została uhonorowana najwyższym odznaczeniem wojewódzkim, medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Z wizytą u seniorki była Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Marszałka Województwa.

Przedszkolaki z Aleksandrowa Kujawskiego

Stopień wodny w Siarzewie ma powstać do roku 2032 – wynika z najnowszych zapowiedzi obecnego rządu. Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zapowiada raczej renaturalizację rzek.

Grupa Polkrys po raz kolejny zorganizowała imprezę biegową. Tym razem to rajd i bieg z okazji 11 listopada. Do pokonania było nawet 90 km, ale tę trasę pokonało tylko dwóch śmiałków na rowerach. Co planują jeszcze pacjonaci sportu z Aleksandrowa Kujawskiego?

Fundacja Cypisek Dzieciom zorganizowała w Aleksandrowie Kujawskim pierwszy Bieg Niepodległości. Pobiegło 140 uczestników, a na każdego czekał wyjątkowy medal.