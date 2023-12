Szynka kujawska z nogą. Smakołyk o sporym gabarycie [zdjęcia, przepis]

Kujawska szynka z kością to ozdoba stołu. Może warzyć nawet kilkanaście kilogramów. Dawniej trafiała tylko na świąteczny stół, bo jej przygotowanie wymagało od gospodyni czasu i umiejętności. Przepis na szynkę zna niemal każda Kujawianka, może się różnić w niektórych domach, ale zawsze trafiały tam te same składniki. Wszystko zależało od kulinarnych upodobań domowników. Przepis przekazywany jest zazwyczaj w formie ustnej kolejnym pokoleniom.

Na Kujawach szynką szczycą się wszyscy. Teraz to rarytas rzadko jest spotykany. Ostatnio szynka z kością walczyła o laur pierwszeństwa podczas Bitwy Regionów w Zakrzewie. Przygotowały ją panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Nowinka” w Nowym Ciechocinku. Ważyła bagatela 17 kg.

- Taka szynka była robiona u mnie w domu. Nie leżała w solance, ale była nacierana solą. Wkładano ją do dębowej beczki, która trafiała do podziemnej, zimnej piwnicy. Czasem moja babcia parzyła ją, a czasem wisiała i suszyła się przy kominie – wspomina Elżbieta Wieczorek, przewodnicząca KGW „Nowinka”. - Wtedy dłużej leżakowała w beczce, bo nie wstrzykiwano w nią solanki. Czasem nawet 20 dni. Później długo się ją moczyła, wierzch był zawsze bardzo słony. Gdy gospodarz nie miał zimnej piwnicy, to w specjalnych naczyniach wpuszczał ja na sznurze lub łańcuchu do studni z wodą.