Sprawdzone przepisy na słodkości! Sernik i karpatka z truskawkami [zdęcia]

Truskawki to pierwsze owoce, które pojawiają się w sezonie. Po nich dopiero przychodzi czas na czereśnie i maliny. Dobrze poddać się sezonowości i postarać się nacieszyć smakiem świeżych owoców w miarę ich dojrzewania. Truskawki najsmaczniejsze takie wprost z krzaczka lub łubianki, ale można z nich zrobić pyszną owocową zupę, kompot z dodatkiem rabarbaru, dodać do pierogów z twarogiem. Możliwości jest mnóstwo!

Truskawki są smaczne i zdrowe. Sprawdzają się doskonale jako dodatek do ciast, deserów i koktajli. Korzystajmy dopóki są dostępne. Od truskawek sezon owocowy się zaczyna

Wybornie smakuje sernik na zimno z truskawkami, który odpowiednio przygotowany nie będzie wcale bombą kaloryczną. Wystarczą twaróg z wiaderka, galaretki i biszkopty do dekoracji. Truskawkowy sernik na zimno – przepis Składniki: 1 kg mielonego twarogu (może być z wiaderka)

2 galaretki o smaku truskawkowym

1 galaretka o smaku cytrynowym

podłużne biszkopty

1 kg dorodnych truskawek Wykonanie: Wszystkie galaretki rozpuścić w 2,5 szklanki wrzątku i odstawić do wystygnięcia. Gdy zacznie tężeć przelać ją do miski i ubijać mikserem. Musi się bardzo spienić i wówczas dodawać po łyżce twarogu i dalej ubijać. Można wyłożyć tortownicę biszkoptami i wylać na nią masę, a następnie na wierzchu ciasno ułożyć truskawki i wstawić do lodówki na kilka godzin. Bardziej efektowna jest jednak wersja w pucharkach. Do każdego wlać odpowiedną ilość masy twarogowej, dodać truskawki i udekorować biszkoptami. Tak podanemu deserowi nie oprze się nikt! Truskawkowe ptasie mleczko Małgorzata Chojnicka Karpatka z truskawkami – przepis Prawdziwym klasykiem jest karpatka. To bardzo łatwe w przygotowaniu ciasto, które prawdziwą furorę robiło w PRL-u. Karpatkę piekło się chyba w każdym domu. Jeśli do kremu doda się truskawki, zyska się oryginalny smak.

Składniki na ciasto:

0,5 kostki masła lub margaryny

1 szklanka mąki tortowej

1 szklanka wody

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

5 jajek

¼ łyżeczki soli Wykonanie: Zagotować wodę z masłem i solą, zestawić z ognia, wsypać mąkę i intensywnie wymieszać, aby nie zrobiły się grudki. Postawić jeszcze na ogniu, cały czas mieszać aż masa stanie się gęsta i gładka. Przełożyć do miski i odstawić do wystygnięcia. Następnie do ostudzonego ciasta dodawać po jednym jajku i miksować. Na koniec wsypać proszek do pieczenia. Ciasto podzielić na dwie części i upiec oddzielnie. Należy rozsmarować je cienko na wyłożonej papierem do pieczenia dużej blaszce. Piec w temperaturze 200 stopni Celsjusza około 35 minut na złoty kolor. W trakcie pieczenia nie wolno otwierać piekarnika! Upieczone ciasto wystudzić na kratce.

Składniki na krem: 3 szklanki mleka 3,2%

2/3 szklanki cukru

2 budynie na dwie szklanki mleka (waniliowy lub śmietankowy)

1 kostka masła

2 żółtka

truskawki Wykonanie: W szklance mleka rozmieszać budynie z żółtkami. Pozostałe mleko zagotować z cukrem, wlać rozrobiony proszek budyniowy i zagotować. Trzeba cały czas mieszać. Odstawić do wystygnięcia. Miękkie masło zmiksować, dodawać po łyżce budyń i cały czas ubijać. Do masy można dodać likier jajeczny lub rum. Krem rozprowadzić na pierwszym placku, rozłożyć na nim truskawki, mogą być lekko przesmażone z cukrem, położyć drugi placek ciasta, lekko docisnąć i wstawić do lodówki. Ciasto przed podaniem posypać cukrem pudrem. Karpatka z truskawkami Małgorzata Chojnicka

Truskawkowe ptasie mleczko

Składniki: 2 galaretki truskawkowe

0,5 litra kefiru

Truskawki Wykonanie: Jedną galaretkę przygotować według przepisu na opakowaniu, odstawić do stężenia, a następnie pokroić w kostkę. Drugą rozpuścić w połowie wody. Kefir zmiksować, wlewać do niego jeszcze ciepłą galaretkę i cały czas ubijać. Następnie dodać kilka zmiksowanych truskawek, przelać do szklanek i wstawić do lodówki. Gdy masa zacznie gęstnieć, udekorować ją kostkami galaretki.

Truskawki to samo zdrowie Truskawki oprócz walorów smakowych są cennym źródłem witamin, składników mineralnych, błonnika oraz substancji mających właściwości prozdrowotne.

Są owocami niskokalorycznymi - 100 g truskawek to zaledwie 28 kcal. Zawarty w nich enzym bromelina rozkłada białko pokarmowe oraz przyspiesza metabolizm tłuszczów i węglowodanów. Porcja 100 g truskawek zawiera 60 mg witaminy C, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych. Ponadto chroni komórki przed działaniem wolnych rodników, zwiększa odporność i wspomaga wchłanianie żelaza. - Truskawki zawierają witaminy z grupy B, witaminy A, E, PP, a zawarty w nich kwas foliowy zapobiega depresji oraz wspomaga pracę i rozwój mózgu – wyjaśnia Katarzyna Piątkowska, nauczycielka przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. - To również źródło żelaza, wapnia, fosforu, magnezu i manganu. Są żółciopędne, stymulują pracę wątroby i pęcherzyka żółciowego. Dodatkowo truskawki są moczopędne, wspomagają pracę nerek oraz pomagają uzyskać spadek wagi. Jest to idealna przekąska dla diabetyków, bo ich indeks glikemiczny jest stosunkowo niski.

Korzyści wynikające ze spożywania truskawek są nieocenione, a więc warto korzystać z ich dostępności. Zyska na tym nasze zdrowie, figura i samopoczucie. Bardziej zapobiegliwi mogą zrobić z nich dżemy i kompoty na zimę. Podczas jesiennej szarugi będą przypominać słoneczne dni!

