Rocznica Powstania Warszawskiego w powiecie aleksandrowski. Tak uczcili pamięć o powstańcach

W Aleksandrowie Kujawskim, tak jak we wszystkich miastach i wsiach o godz. 17 (Godzina "W") włączono syreny alarmowe. To właśnie o tej godzinie 79 lat powstańcy ruszyli do boju.

Arkadiusz Gralak, burmistrz miasta złożył wiązanki kwiatów na grobach Powstańców, którzy spoczęli na aleksandrowskim cmentarzu

- W związku z 79. rocznicą Powstania Warszawskiego złożyłem kwiaty i zapaliłem znicze na mogiłach Powstańców Warszawskich spoczywających na aleksandrowskim cmentarzu tj. na grobie Władysławy i Jana Brzuszczyńskich, Longina Płoszaja, Józefa Remiszewskiego oraz na symbolicznym grobie Eligiusza Kokowicza, oddając w ten sposób hołd wszystkim Bohaterom Powstania Warszawskiego, ich odwadze i poświęceniu - napisał na swoim profilu.