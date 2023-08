Przeprawa promowa w Nieszawie łączy dwa powiaty. To wyjątkowy prom w Polsce. Zdjęcia, wideo

Autor wideo Bartosz Filiński.

Nieszawa słynie z promu, to jedna z niewielu w Polsce jednostek pływających, posiadająca napęd bocznokołowy.

- Jest bardzo podobny do parowców, które kiedyś poruszały się po Missisipi - tłumaczy Marek Ziemiński, sekretarz Nieszawy. - Przeprawa łączy dwa powiaty i cieszy się dużym zainteresowaniem. Przeprawę prowadzi miasto Nieszawa, zatrudniamy wykwalifikowaną załogę, a finansują ją starostwo, bo znajduje się w pasie drogi powiatowej. To duża atrakcja turystyczna. Zapraszamy, bo warto przepłynąć choć raz.

Historia nieszawskiej przeprawy sięga kilku wieków. Dawniej był to stary trakt z Radziejowa przez Osięciny. Wiódł przez Wisłę na wysokości Przypustu i łączył się z drogą do Lipna. Do u I wojny światowej przeprawa prowadzona była za pomocą drewnianych promów różnej wielkości, statków parowych bądź zwykłych łodzi. Do 1918 roku. Nieszawie działała komora celna i ruch przez Wisłę był bardzo duży, by usprawnić go podczas wielu wydarzeń, głównie podczas jarmarków sprowadzano statki parowe z Włocławka.

W 1918 r. siedzibę starostwa przeniesiono do Aleksandrowa Kujawskiego i nieszawska komora celna przestała istnieć. Choć ruch był mniejszy, konieczna była dalsza przeprawa. Dopiero 20 sierpnia 1933 r. po raz pierwszy uruchomiono w Nieszawie przewóz motorowy, który nazwano imieniem wojewody warszawskiego Stanisława Twardo.