Jak przygotować barszcz ukraiński, pielmieni i wareniki. Ukrainki podają przepisy na pyszne dania [zdjęcia]

Po 24 lutego br. do naszego kraju przyjechało wiele Ukrainek z dziećmi, które uciekły z bombardowanych miast. Przez wiele dni przedzierały się przez ostrzeliwany kraj, by znaleźć spokój. Stworzenie namiastki domu w obcym kraju nie jest łatwe, ale trzeba się starać nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla dzieci. Najprościej gotować te potrawy, które jadało się tam, jeszcze przed tą straszną wojną.

Kuchnia jest kwintesencją naszej tożsamości i nawiązuje do miejsca, w którym się znajdujemy. Korzysta z bogactwa pól i sadów, a także jest pełna zapożyczeń od sąsiadów. Wiem co piszę, bo żyję na ziemi dobrzyńskiej, gdzie stykały się granice zaborów. Najbardziej smakuje nam to, co jadaliśmy w swoim rodzinnym domu. W tej chwili świat stał się o wiele mniejszy i możemy skosztować potraw z krańca świata, ale czy jest coś w stanie zastąpić to, co gotowały nasze mamy i babcie?