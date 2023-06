Festiwal Folkloru Kujaw i Ciechociński Jarmark Ludowy 2023. Program imprezy w uzdrowisku

- Impreza w tej formie zainaugurowana została w roku 1971 z inicjatywy redaktorów włocławskiej Gazety Kujawskiej i na drodze stanął jej dotąd tylko wirus Covid-19 w latach 2020 i 2021. To jedyna przerwa w ciągłości imprezy, która w swoim czasie miała różne nazwy, formy i programy. W tym roku nastąpił powrót do źródeł. Jeśli chodzi o staż, to tylko większy ma Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, który jest organizowany od roku 1966 – dodał Michał Gajewski.