Przeprawa promowa w Nieszawie w 2023 będzie droższa. Rusza 1 maja [zdjęcia]

Na ostatniej sesji rady powiatu aleksandrowskiego dyskutowano o przeprawie promowej w Nieszawie.

- Wzrastające koszty utrzymania przeprawy promowej, pracowników, napraw i części zamiennych do prawidłowego działania jednostki z 1991 roku zmuszają nas do rezygnacji ze zniżek i abonamentów - tłumaczyła podczas sesji Lidia Tokarska, starosta aleksandrowski.

Radni (16 osób za, 1 głos wstrzymujący) poparli wniosek zarządu. Przemysław Jankowski, burmistrz Nieszawy, ocenił, że roczne utrzymanie przeprawy to około 400 tys. złotych.

- Musimy w budżecie zwiększyć środki na ten cel ze 100 tys. zł, które mieliśmy zapewnione do 150 tys. zł. Wysłaliśmy także pisma do starosty lipnowskiego i toruńskiego oraz marszałka województwa, by wsparli przeprawę kwotą po 10 tys. zł - dodała Lidia Tokarska.