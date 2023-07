Wojciech Czerwiński złowił suma giganta. Rybę wyciągnął z Wisły w okolicach Nieszawy [zdjęcia]

- Miałem urlop i rano około 5.30 wypłynąłem łódką na Wisłę. Wolne chwile zawsze poświęcam na wędkowanie. Jak zawsze po krótkim czasie miałem wrócić z rybami do domu. Zarzuciłem sztuczną przynętę i czekałem. Gdy ryba wzięła, już wiedziałem, że to coś dużego, bo odpłynęła z 10 metrów – opowiada pan Wojciech.

- Mój dziadek był rybakiem, a mama pracowała w przetwórstwie rybnym. Po szkole biegłem do niej. Na początku ryby łowiłem bez dobrego sprzętu, ale od zawsze daje mi to dużo radości i pozytywnej energii. Nad wodą odpoczywam – tłumaczy 42-letni Wojciech Czerwiński.

Gdy wędkarz podpłynął do ryby i lekko ją wyciągnął, nie krył przerażenia. - Przestraszyłem się, gdy zobaczyłem ten wielki łeb. Wiedziałem, że nie dam rady, więc szybko zadzwoniłem do kolegi, żeby podpłynął lepszą łódką. Jednak to był silny osobnik i po 30 minutach już chciałem odciąć plecionkę. Ręka trochę bolała – opowiada. - Nie poddałem się jednak.

Suma należało dobrze zmęczyć, by wreszcie go wyłowić. Ponad godzinę trwała walka z rybą, zanim udało się wyciągnąć ją na brzeg. Mierzyła 174 cm i ważyła 30 kg.

- Była większa od mojej żony, co widać na zdjęciach. To do tej pory największa ryba, jaką złowiłem – dodaje.