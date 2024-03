Przedszkole "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawski to wyjątkowa placówka

- Chcieliśmy, żeby dzieci miały lepszy start i chodziły do szkoły, w której znają swoich nauczycieli i środowisko. Pozwoli im to lepiej przygotować się na kolejny etap – tłumaczy Wojciech Żywica. - Możemy przyjąć tylko 20 dzieci, nie chcemy żeby to była liczna grupa. Dla uczniów, głównie ze spektrum autyzmu, to ważne, by otoczenie nie było duże. Stawiamy na jakość, a nie ilość.