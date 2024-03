Budynek został wzniesiony około 1880 roku prawdopodobnie według projektu inż. Marczewskiego. Pierwszym właścicielem był Piotr Żukowski, który sprzedał go w Wilhelmowi Markowskiemu w 1904 r.

Pociągiem „Tężnia” z Torunia do Ciechocinka. Stowarzyszenie organizuje przejazd

W budynku mieściła się apteka, do której przylegał ogród z sadem na zapleczu, z przodu był piękny ogród kwiatowy.

Maria Danilewicz- Zielińska spędziła tu dzieciństwo, do 1921 roku. Czytała i uczyła się przy biurku, które wcześniej należało do Marii Konopnickiej. W jej twórczości możemy znaleźć opowieść z rodzinnego domu i to, jak wyglądał dawniej.