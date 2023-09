Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W niedzielę, 27 sierpnia odbyły się w Bądkowie gminno- parafialne Dożynki. Święto Plonów przyciągnęło mieszkańców, to okazja do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę.

Wieża golubskiego kościoła jest udostępniana turystom w wakacyjne oraz długie weekendy. To dość nowa atrakcja, bo można z niej korzystać zaledwie od kilkunastu lat, za darmo. Wnętrze jest niezwykle ciekawe. Możemy zobaczyć tu m.in. dzwon króla Zygmunta III Wazy. W ciągu jednego roku na wieżę weszło około 7 tysięcy osób.

Nowy dworzec autobusowy w Ciechocinku już jest otwarty. Ponadto uzdrowisko może pochwalić się zeroemisyjną komunikacją miejską, która rusza we wrześniu. Warta ponad 8 mln zł inwestycja była możliwa była dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu..

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Aleksandrowa Kujawskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Piknik Wojskowy "Silna Biało-Czerwona" przyciągnął do Ciechocinka tłumy. Prócz pokazu sprzętu wojskowego można było obejrzeć występy artystów i posmakować żołnierskiej grochówki.

Do tragicznego wypadku doszło w Kajetanowie, 24 sierpnia. Na miejscu zginęła 64-letnia kobieta, kierujący drugim pojazdem z obrażeniami głowy trafił do szpitala.

Gminno-parafialne dożynki w Zakrzewie przyciągnęły mieszkańców. Atrakcji i chętnych do zabawy nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia z dożynek w 2023.

To kolejna edycja niezwykłego biegu, który do Ciechocinka przyciąga fanów tego sportu z całej Polski. W biegu głównym na 5 i 10 km wystartowało ponad 300 uczestników! Zdjęcia z imprezy Biegamy potężnie.

Do godz. 24 trwa impreza w Otłoczynie. Tu odbyły się dożynki 2023 gminy Aleksandrów. W upalną niedzielę, 20 sierpnia nie brakowało atrakcji i mieszkańców.

Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa. Walka była nie równa.

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!