Koncert galowy zakończył Festiwal Vistula Sounds 2023 w Ciechocinku. Zdjęcia i wideo

II Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Wokalny "Vistula Sounds" przyciągnął do Ciechocinka solistów i zespoły z 17 krajów. To była niezwykła, muzyczna uczta. Międzynarodowe jury mogło wysłuchać ponad 150 utworów. Wybór zwycięzców był niezwykle trudny.

Na scenie w Teatrze Letnim przez trzy dni zmagań zaprezentowali się uczestnicy od siódmego do 37. roku życia. To nie tylko dzieci, ale także profesjonalnie wokaliści. Była okazja do zwiedzania okolicy i pięknego województwa, a także warsztaty muzyczne.

Konkursowym przesłuchaniom można było się przyglądać w Teatrze Letnim, tam również odbyła się gala, która otwierała drugą edycję imprezy. Finał w Muszli Koncertowej przyciągnął do Parku Zdrojowego prawdziwe tłumy.

Dyrektorem artystycznym, a także pomysłodawcą festiwalu jest Sar Sargsyan, śpiewak barytonowy i artysta. To pochodzący z Armenii artysta, który pokochał Polskę i zamieszkał w naszym kraju.