Matura z matematyki 2024 w ZS nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Zobaczcie zdjęcia

Środa, 8 maja 2024 r. to drugi dzień matur. Tym razem maturzyści zmierzą się z królową nauk - matematyką. To jeden z trzech obowiązkowych przedmiotów.Abiturienci na rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego mają 180 minut lub 170 minut. Czas jest uzależniony od formuły egzaminu, do którego przystępują zdający. Zdecydowana większość zdających pisze zgodnie z formułą 2023. Są jednak uczniowie, którzy podchodzą do egzaminu według starej formuły.Przed egzaminem dojrzałości odwiedziliśmy uczniów ZS nr 1 CKP "Ogrodnika" w Aleksandrowie Kujawskim. Nie ukrywali stresu, ale też wierzyli w swoją wiedzę.