Park zdrowia w Ciechocinku. Wszystko w ramach akcji "Dbaj o zdrowie". Zdjęcia

- Warto dbać o zdrowie. Będziemy do tego przekonywać. Są zdrowe przekąski i okazja do sprawdzenia swojego zdrowia - mówiła lek. med. Ewa Jankowska, konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Epidemiologii dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim. - Zachęcamy także do dbania o tężyznę fizyczną, o czym przekonywać będzie także wójt Zakrzewa, który przyjedzie do nas rowerem.