Opłata za spacer wokół tężni 2024. Jest drożej. Zdjęcia

Tężnie solankowe czy słynna fontanna Grzybek należą do spółki Uzdrowisko Ciechocinek, przejętej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2012. Spółka zarządza także kilkoma szpitalami uzdrowiskowym. To do nich trafia opłata za korzystanie z terenu okołotężniowego. Opłata klimatyczna, to podatek, który trafia do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.