Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Aleksandrowie Kujawskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W środę media społecznościowe mieszkańców powiatu Aleksandrowskiego obiegła informacja o poszukiwaniach srebrnego forda fiesty z żółtymi tablicami rejestracyjnymi. W Rożnie-Parcele miało dojść do próby porwania, tak podawali mieszkańcy. Do aleksandrowskiej policji nie dotarło żadne takie zgłoszenie.

W Raciążku świętowali rolnicy. Dożynki gminno-parafialne to okazja do podziękowania za tegoroczne plony. W niedzielę, 3 września do Raciążka ściągnęły tłumy, to za sprawą Festynu Smaki Wsi Kujawskiej.