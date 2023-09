Budują szkołę muzyczną w Konecku. Tu uczą się dzieci z całego województwa. Wideo i zdjęcia

Publiczna Szkoła Muzyczna w Konecku działa od trzech lat. Obecnie uczy się w niej już czwarty rocznik, łącznie ponad 120 uczniów. To dzieci z powiatu aleksandrowskiego, ale także włocławskiego i inowrocławskiego.

Pierwsza w powiecie bezpłatna szkoła muzyczna

- Jak widać, zapotrzebowanie jest duże. W naszym powiecie mamy zdolną młodzież, która potrzebuje takiej szkoły. Nikt, nie myślał o jej utworzeniu, dlatego gmina Koneck postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Jesteśmy niemal w centrum powiatu, więc z każdej strony jest do nas blisko – tłumaczy Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck.

Prace przy budowie jeszcze trwają. Dawny GOK jest już nie do poznania. Po starej części niewiele zostało. Mają się tam znaleźć dwie sale konferencyjne, sala koncertowa i klasy do lekcji indywidualnych. Nowoczesny, duży budynek ma posiadać gruntową pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Utrzymanie obiektu będzie niewielkie. - To nie sztuka postawić coś, ale trzeba też pomyśleć o kosztach, dlatego tyle nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań – dodaje wójt. - Mnie już tu nie będzie, ale zostanie coś w Konecku.