Ponad 500 pielgrzymów w Aleksandrowie Kujawskim. Na szlaku na Jasną Górę

Aleksandrów Kujawski przyjął ponad 500 pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Na przerwę obiadową zatrzymali się w parku przy ZS nr 1 CKP. O posiłek dla pątników zadbali parafianie i księża z parafii Przemienia Pańskiego oraz sponsorzy.

- Najgorsze są pierwsze dni. Później jest łatwiej – mówi jedna z pielgrzymujących pań. - Są oczywiście odciski na nogach, ale przeżywanie tego wspólnie jest wspaniałe. Nie ma nic silniejszego niż wspólna modlitwa.

- Warto spojrzeć na sens naszej wiary, że nie idziemy sami, ale idziemy wszyscy razem i myślę, że głównym wątkiem jest to, że każdy z nas miewa jakieś trudności, może mieć pęcherze, to jesteśmy po to, aby w modlitwie siebie wspierać. Ja powierzam kolejny rok formacji w seminarium i chcemy pomodlić się za wszystkich tych, którzy o tę modlitwę prosili. Też prosimy o modlitwę za swoją grupę, bo to też bardzo nas nosi i bardzo nam pomaga – dodał Kamil Tracki, kleryk z pielgrzymki w Grudziądzu.