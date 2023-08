Nieszawa ma swój hejnał. W południe można usłyszeć znany utwór. Wideo i zdjęcia

Hejnału można posłuchać w wideo w głównym zdjęciu.

Autor: Bartosz Filiński

Od kilkunastu lat Nieszawa może pochwalić się swoim hejnałem. W południe z ratuszowego zegara płyną dźwięki znanego mazurka. Co ciekawe, nuty rozpisane zostały na wykonanie melodii na trąbce.

- Pomysł na własne insygnia zrodził się już wiele lat temu i radni gminy miejskiej Nieszawa w 2017 roku podjęli bardzo ważną uchwałę nadający insygnia, w tym również hejnał miastu Nieszawa – tłumaczy Marek Ziemiński, sekretarz Nieszawy. - Fragment pomogli nam wybrać muzycy z Filharmonii Pomorskiej.

W hejnale można usłyszeć fragment Mazurka f-dur Chopina.

- Pomysł, żeby był to fragment Mazurka Fryderyka Chopina jest trochę związany z pobytem w kompozytora na ziemi kujawskiej i dobrzyńskiej – dodaje Marek Ziemiński. - Mówiąc o hejnale trzeba wspomnieć o naszych muzykach. Hejnał jest odtwarzany przez muzyków, którzy wykonują go na trąbce i to byli nasi nasi muzycy z orkiestry nieszawskiej.