Piknik z Folklorem 2023 w Słomkowie. To była zabawa z Kujawami w tle. Zdjęcia i wideo

Zabawa przyciąga całe rodziny, bo atrakcji dla małych i dużych nie brakowało.

- To już druga edycja Pikniku z folklorem. Mieszkamy na Kujawach, a nasz region jest bogaty. Wszystko, stroje, tańce, potrawy są tak wspaniałe, że warto je pokazywać. Mamy nadzieję, że trafimy do wszystkich z tym, co na Kujawach najpiękniejsze - tłumaczy Daria Lewandowska, sołtys Słomkowa.