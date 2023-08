Zbiórka krwi dla poparzonych pań z KGW w Odolionie. Zdjęcia i wideo

W Chełmnie, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Polska od Kuchni (23 lipca 2023), doszło do zapłonu substancji łatwopalnej w urządzeniu gastronomicznym.

- Nie wiem, jak to było. Akurat byłam za stołem i mieszałam w garach. Usłyszałam tylko krzyk Ani „Palę się” – opowiada Teresa Dalasińska, przewodnicząca KGW O’dolinka w Odolionie.

Łatwopalna substancja spadła na ziemię i poleciała w inne miejsca. Sześć pań zostało poparzonych. - Byłyśmy w długich spódnicach, to wszystko plastik, błyskawicznie zaczęło się palić – opowiada pani Teresa.

Z pomocą ruszyły inne gospodynie i publiczność. Jeden z mężczyzn był strażakiem i szybko opanował sytuację.

- Ucierpiało sześć pań. Jedna z naszych koleżanek ma za sobą już cztery operacje. Wszystkie potrzebują krwi, dlatego organizowane są zbiórki tego cenne płynu. Ania i jeszcze jedna z dziewczyn leżą w Gryficach. Trzecia z dziewczyn jest w Grudziądzu, ale też ma zostać przetransportowana do Gryfic. Ma ponad 40 proc. poparzonego ciała – tłumaczy przewodnicząca O’dolinek. - Naprawdę oparzenia to jest paskudztwo i na pewno to będzie długoterminowe leczenie. Kosztowne przede wszystkim. One cierpią, to jednak bardzo boli.

Dla pań z Odolionu zorganizowano zbiórkę na portalu pomagam.pl, jest również grupa na portalu społecznościowym, gdzie można licytować przedmioty.