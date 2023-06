Piknik rodzinny w Nowym Ciechocinku. Bawiła się cała gmina [zdjęcia]

- Nie liczymy, która to już nasza impreza, ale na pewno nie ostatnia - mówi Elżbieta Wieczorek, przewodnicząca KGW "Nowinka". - Głównym celem jest integracja naszego sołectwa, ale razem z nami bawią się także dzieci z placówek wychowawczych w Aleksandrowie Kujawskim.

To kolejna udana inicjatywa niezwykle aktywnych pań z Koła Gospodyń Wiejskich "Nowinka" i sołectwa Nowy Ciechocinek. Od kilku lat z okazji Dnia Dziecka organizują rodzinny piknik i zapraszają mieszkańców do wspólnej zabawy.

Atrakcji nie brakowało: dmuchany plac zabaw, animator z ciekawymi zabawami, czyli pani Wioleta Mackiewicz i oczywiście pyszne smakołyki. Panowie czuwali przy grillu, a panie przygotowały bigos, żurek na naturalnym zakwasie, ciasta i gofry. Nie zabrakło napojów i frytek, które chyba najbardziej ucieszyły dzieci.

Oczywiście wszystko za darmo.

- Robimy to dla naszych mieszkańców, żeby chcieli wyjść z domu, wspólnie spędzić czas. My ofiarowałyśmy swoją pracę, a piękna pogoda zachęca do wspólnego biesiadowania - dodaje pani Elżbieta.