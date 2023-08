Dancingi i "Fajfy" pod gołym niebem w Ciechocinku kuszą kuracjuszy i turystów. Zobaczcie zdjęcia

- Dobra muzyka i kawa. Teraz jest inny właściciel, ale też jest fantastycznie. Miejsce ma swój niezwykły urok. Blisko pięknych dywanów kwiatowych - mówi pan Jerzy z Warszawy. - Do Ciechocinka przyjeżdżam z żoną. Zabawy, które zaczynają się po obiedzie są najlepsze. Wyszalejemy się do wieczora, a później można iść spać i odpocząć.

O godz. 17 w Ciechocinku zaczynają się tzw. "fajfy",

czyli taneczne podwieczorki. Nazwa, nietrudno odkryć, że wzięła się od godziny "piątej". Zabawa zazwyczaj trwa przez 2 godziny. Tyle, by wystarczyło paniom na przygotowanie się do wieczornego dancingu. Tu impreza może trwać nawet do białego rana.