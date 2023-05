Pierwsza Komunia 2023 w parafii Przemienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia]

Dla dzieci dzień Pierwszej Komunii św., to najważniejszy moment w swoim życiu religijnym. Po wielu przygotowaniach mogły po raz pierwszy w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej. Zgodnie z prawem i tradycją Kościoła katolickiego, dziecko musi przystąpić do tego aktu świadomie i ze zrozumieniem, a więc przyswoić niełatwe prawdy wiary. Ten czas szczególnie przeżywają także rodzice i dziadkowie, ale to ważne chwile dla całej wspólnoty parafialnej.

Dzieci przez cały rok katechetyczny, od września, przygotowywały się do tego wyjątkowego dnia.

W 2023 do Pierwszej Komunii w parafii Przemienianie Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim przystąpiło 72 dzieci.